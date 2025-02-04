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В Богородицке семейную пару арестовали на 10 суток за неуплату алиментов

В Богородицке семейную пару арестовали на 10 суток за неуплату алиментов

Горе-родители вели аморальный образ жизни и не считали нужным обеспечивать свою дочь.

В Богородицке 37-летний мужчина и его 33-летняя жена арестованы за  неуплата алиментов в пользу дочери. Сумма задолженности превысила 120 тысяч рублей. Ранее нерадивые родители были приговорены к обязательным работам, но уклонились от наказания.

Приставам пришлось «осаждать» квартиру должников несколько дней. Вместе с полицейскими они придумали план, который заставит неплательщиков покинуть жилище.

Полицейские якобы пришли к супругам с проверкой, но не смогли попасть в квартиру и ушли ни с чем. Парочка решила, что опасность миновала, и вышла в подъезд, где их уже поджидали приставы.

За уклонение от исполнения административного наказания каждому родителю было назначено по 10 суток ареста. Кроме того, им по-прежнему предстоит погасить долг по алиментам, в противном случае их ожидает судимость по уголовной статье и до 1 года лишения свободы.

 

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вчера, в 22:32 +1
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Место
Тульская областьБогородицк
 

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