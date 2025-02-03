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В филиале Исторического музея в Туле отметят день рождения ГИМ
Фото Алексея Пирязева.

В филиале Исторического музея в Туле отметят день рождения ГИМ

Приглашаются все желающие.

9 февраля отмечается день рождения Государственного исторического музея. Уже 153 года Исторический музей следует основным заповедям своих основателей — графа А. С. Уварова и историка И. Е. Забелина. Отцы- основатели видели миссию ГИМ в том, чтобы наглядно показывать ход российской истории и бережно хранить памятники материальной и духовной культуры государства. 

В филиале Исторического музея в Туле для посетителей подготовлена специальная программа. Гости в этот день смогут посетить тематические мастер-классы и интерактивную экскурсию по выставке «Викинги. Путь на Восток», познакомиться с коллекцией французских каминных часов в ходе экскурсии «Время. История. Миф. Французские часы из собрания Исторического музея», а также стать слушателями лекции, связанной с историей дома купцов Белолипецких, в котором располагается филиал.

Программа мероприятий

  • 10.30, 14.30, 17.00 — экскурсия по выставке «Время. История. Миф. Французские часы из собрания Исторического музея», 12+. Посетители музея познакомятся с коллекцией каминных часов XVIII-ХIХ веков. Это шедевры часового искусства, демонстрирующие высочайшее качество исполнения и художественную выразительность произведений. Посетители узнают о том, какие исторические события вдохновляли мастеров, научатся разгадывать скрытые смыслы аллегорических композиций, воплощенные в изделиях французских часовщиков и бронзовщиков.
  • 12.30, 16.30 — экскурсия по выставке «Викинги. Путь на Восток», 12+. В ходе экскурсии вы познакомитесь с миром викингов — мореходов-новаторов, искусных воинов и талантливых ювелиров на примере археологических материалов из собрания Исторического музея. Узнаете, зачем выходцы из Скандинавии отправлялись на восток по речным торговым путям Восточной Европы и как взаимодействовали с местным населением, меняя его и себя.
  • 15.00 — интерактивная экскурсия «Мир викингов», 10+. Юных посетителей музея встретит персонаж легенд и сказаний эпохи викингов. Вместе с отважным героем ребята узнают о вооружении, одежде и кладах раннего Средневековья. После знакомства с древними памятниками участники научатся вязать морские узлы, а также сыграют в настольные игры скандинавских королей.
  • 14.00–17.00 — мастер-классы «Эпоха викингов. Женские средневековые ремесла», 6+. В эпоху раннего Средневековья ремесло играло ключевую роль в жизни женщин. Умение создавать красивые и практичные вещи из простых материалов позволяло не только обеспечить семью, но и сохранять и передавать культурные традиции из поколения в поколение. Участникам предстоит познакомиться с особенностями техники вязания иглой, узнать о том, какие стили вязки были популярны на территории Древней Руси и Скандинавии, а также о том, чем эта техника отличается от традиционного вязания спицами и крючком.
  • 16.00 — лекция «Тульские лазареты во время Первой мировой войны», 12+. В годы Первой мировой войны тысячи туляков были мобилизованы, оставшимся надлежало позаботиться о семьях тех, кто был призван на фронт, а также о раненых. В кратчайшие сроки в Туле было развернуто более 50 лазаретов. Один из них размещался на улице Пятницкой в доме Белолипецких, и он входил в десятку крупнейших лазаретов города. Лектор расскажет о системе военно-медицинских учреждений того времени, об общественной инициативе и высочайших посещениях Тулы в период Первой мировой войны.

Мероприятия для посетителей с инвалидностью

  • 12.00 — мастер-класс «У стен кремля» для посетителей с особенностями интеллектуального развития, * 10+. Эстетика города всегда вдохновляла художников. Мощь древних крепостных стен и живописная набережная, аккуратные улочки и тенистые аллеи — остается лишь отразить их красоту на бумаге. Для этого достаточно карандаша, линейки и акварели. Участники мастер-класса смогут создать свой неповторимый городской пейзаж.
  • 13.00 — экскурсия по выставке «Викинги. Путь на Восток» с переводом на русский жестовый язык, * 12+.

*Для участия в мероприятиях необходима предварительная запись по телефону +7 (4872) 77-31-65 или по электронной почте [email protected].

Дополнительная информация по телефону +7 (4872) 77-31-65. В программе возможны изменения.

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