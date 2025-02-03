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Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Сотрудники ведомства ответят на все вопросы и при необходимости помогут составить претензию или иск.

Региональное Управление Роспотребнадзора и Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» бесплатно консультируют граждан в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Все желающие смогут получить исчерпывающие разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в сфере торговли, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных и других услуг. 

На консультации туляки получат ответы на вопросы в сфере защиты прав потребителей, разъяснение алгоритма действий. Специалисты предложат возможные пути разрешения спорных ситуаций, помогут подготовить досудебную претензию или проект искового заявления. 

Консультации пройдут в МФЦ по адресу ул. Демонстрации, 26-Б, в среду, 5 февраля, с 9.00 до 18.00. 

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