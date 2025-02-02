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SHAMAN и Мизулина не приедут к ученикам в тульскую школу. И вот почему
Кадр из видео от SHAMAN

SHAMAN и Мизулина не приедут к ученикам в тульскую школу. И вот почему

О том, что для посещения выбрано столичное учебное заведение, наш земляк, певец Ярослав Дронов сообщил в своем telegram-канале.

По словам артиста, принимавший заявки на концерт в одной из российских школ, буквально разорвало: «Ну вы дали жару нашему чатботу! Он обработал больше 200 тысяч сообщений за весь период розыгрыша», — написал SHAMAN.

Школу выбрали с помощью лототрона: певец вместе с Екатериной Мизулиной вытянули номер учебного заведения-счастливчика. Ей оказалась школа № 1409, г. Москва.

 

Ранее Myslo рассказывал, что Ярослав Дронов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедут с концертом и автограф-сессией в одну из российских школ. Выбор учебного заведения будет случайным. 

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