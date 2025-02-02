В перинатальный центр на средства регионального бюджета закупили новый аппарат УЗИ. Благодаря высокой детализации изображения УЗИ-аппарат позволяет оценить развитие малыша, работу его сердца, головного мозга и других внутренних органов. С максимальной четкостью можно визуализировать лицо будущего малыша и увидеть его мимику.
Покажет даже мимику плода: в тульский перинатальный центр купили новый аппарат УЗИ экспертного класса
У него высокая детализация изображения, что позволяет лучше оценить развитие малыша в утробе матери.
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