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Охотничий билет туляки смогут оформить в электронном виде

Охотничий билет туляки смогут оформить в электронном виде

В тульском минприроды рассказали, что это можно сделать с начала 2025 года.

Оформить охотничий билет теперь можно не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. Нововведение распространяется на тех, кто получает этот документ впервые.

При проведении проверки электронный охотничий билет может быть предъявлен на смартфоне через мобильное приложение «Госуслуги».

Для оформления электронного охотничьего билета на портале Госуслуги» необходимо перейти в раздел «Получение и аннулирование охотничьего билета» и заполнить предложенную форму. Услуга будет оказана в течение пяти дней. По заявлению можно получить охотничий билет и на бумажном носителе. Оба варианта бессрочны и имеют одинаковую юридическую силу на всей территории России.

Для подачи заявления требуются паспорт гражданина Российской Федерации и две фотографии 3 х 4. Для корректного формирования охотничьего билета в электронном виде фотография должна быть сделана на белом фоне. При оформлении через «Госуслуги» требуется прикрепить одно фото указанного формата, паспортные данные заполняются из личного кабинета.

Выданные ранее охотничьи билеты единого федерального образца также продолжат действовать.

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