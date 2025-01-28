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SHAMAN и Екатерина Мизулина получили больше 100 тысяч писем от школьников, мечтающих о концерте

SHAMAN и Екатерина Мизулина получили больше 100 тысяч писем от школьников, мечтающих о концерте

Напомним, они случайно выберут учебное заведение.

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщили о том, что получили более 100 тысяч писем на конкурс из разных школ. Их совместное видеообращение появилось в телеграм-канале артиста. 

Итоги конкурса подведут 31 января.

Ранее они записывали видео, в котором сообщили, что приедут с концертом и автограф-сессией в одну из российских школ. Выбор учебного заведения будет случайным. 

Напомним, Дронов и Мизулина активно подогревают слухи о романе. Мизулина постит фото с букетами от Ярослава, совместные фото и видео. Они посещают одни и те же мероприятия. Недавно, например, они вместе пришли на премьеру спектакля «Настоящие» во МХАТе имени Горького.

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Автор:
сегодня, в 16:33 −16
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