SHAMAN и Екатерина Мизулина получили больше 100 тысяч писем от школьников, мечтающих о концерте

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщили о том, что получили более 100 тысяч писем на конкурс из разных школ. Их совместное видеообращение появилось в телеграм-канале артиста.

Итоги конкурса подведут 31 января.

Ранее они записывали видео, в котором сообщили, что приедут с концертом и автограф-сессией в одну из российских школ. Выбор учебного заведения будет случайным.

Напомним, Дронов и Мизулина активно подогревают слухи о романе. Мизулина постит фото с букетами от Ярослава, совместные фото и видео. Они посещают одни и те же мероприятия. Недавно, например, они вместе пришли на премьеру спектакля «Настоящие» во МХАТе имени Горького.