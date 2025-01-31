В Тульской области отремонтируют 49 защитных сооружений гражданской обороны

Фото из архива Myslo.

Работы будет проведена в 19 муниципальных образованиях.

В Тульской области ремонтируют защитные сооружения гражданской обороны. Речь идет об укрытиях специального назначения, к которым не относятся подвальные помещения в жилых домах.

Анатолий Максиков, заместитель министра по региональной безопасности Тульской области:

– На 2024 год на ремонт защитных сооружений было выделено 50 миллионов рублей. Отремонтировали 19 защитных сооружений в восьми муниципальных образованиях.

В этом году работа будет продолжена. На эти цели будет потрачено 154 миллиона рублей. Ремонтные работы будут проводиться в 49 объектах гражданской обороны в 20 муниципальных образованиях.

Места расположения защитных сооружений гражданской обороны засекречены и будут обнародованы только в случае необходимости.

Информация о местах укрытий граждан, которые находятся в жилых домах размещена на официальных сайтах администраций муниципалитетов.

Информация о порядке действий в чрезвычайных ситуациях размещена на сайте министерства по региональной безопасности Тульской области. Чтобы оперативно получать сообщения о ЧС, включая угрозу атаки БПЛА, необходимо скачать приложение МЧС России на сайте ведомства.

В рамках программы «Наш район», разработанной по поручению Дмитрия Миляева, приведут в нормативное состояние и укрытия в многоквартирных домах за счет денежных средств, выделенных в программе «Наш район» на ремонт общедомового имущества.