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Губернатор Тульской области встретился с руководителем регионального Следственного комитета
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области встретился с руководителем регионального Следственного комитета

Владимир Усов рассказал об итогах работы ведомства за прошлый год.

31 января губернатор Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Владимиром Усовым. 

Глава региона отметил, что на сотрудниках ведомства лежит огромная ответственность по обеспечению законности и правопорядка в регионе. В любой ситуации с соблюдением сроков должны быть гарантированы полнота и объективность расследования уголовных дел, обеспечена неотвратимость наказания для виновных. Граждане, которые пострадали от преступных посягательств, должны чувствовать надежную и действенную защиту. В этом и заключается вера людей в справедливость и торжество закона. 

Владимир Усов рассказал об итогах работы за прошлый год. Всего в производстве следователей СУ находилось 1584 уголовных дел. Завершено расследование 34 преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами. 

В 2024 году раскрыто 17 преступлений прошлых лет давностью от 7 до 25 лет, 13 уголовных дел направлены в суды. 

Владимир Усов поблагодарил главу региона за содействие при решении вопросов, связанных с восстановлением нарушенных прав граждан, и неравнодушие к социальным проблемам жителей Тульской области.

Губернатор отметил, что на фоне продолжающейся специальной военной операции для продвижения своих интересов иностранные структуры предпринимают попытки информационного воздействия. 

— Наша общая задача пресекать не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Важно не снижать заданного темпа, продолжать улучшать достигнутые показатели, — сказал Дмитрий Миляев.

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