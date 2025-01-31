Синоптики: февраль окажется бесснежным и холоднее января

Фото Алексея Пирязева.

Дефицит осадков может составить от 30 до 60% от всего месячного лимита.

Февраль в Центральной России в целом ожидается на 3,5–4° выше климатической нормы. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос». Последний месяц зимы будет холоднее января, но обойдется умеренными морозами.

В первой декаде месяца в среднем по ночам ожидается до −5…−10°, днем 0…−5°. К середине февраля возможны кратковременные ночные морозы до −10…−15°, днем −3…−8°.

Во второй половине февраля холод ослабеет. По ночам примерно −1…−6°, в дневные часы около 0° с высокой вероятностью частых оттепелей в заключительной декаде месяца.

Отличительной чертой грядущего февраля станет малоснежье. Дефицит осадков может составить от 30 до 60% от всего месячного лимита. То есть снежный покров составит всего от 1 до 6 см при норме 33–38 см.

Синоптики говорят, что аномально теплая и малоснежная зима может существенно повлиять на ранее начало паводка и снижение его объема.

— Если снега мало или нет, объем талой воды резко сокращается, из-за чего водоемы получат меньше воды, что приведет к слабому или умеренному паводку. При этом уровень грунтовых вод может не восстановиться, что создаст проблемы для сельского хозяйства и водоснабжения летом, — комментируют специалисты.

Слабый паводок нарушит циклы питания рек и пойменных ландшафтов, что скажется на нересте рыб и растительности. Малоснежье и дефицит влаги в почве также может негативно повлиять на посевные работы и урожайность, а также на устойчивость лесов к вредителям и повышенной пожароопасности.