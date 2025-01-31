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Похолодание начнется с воскресенья: зима возвращается в Центральную Россию
Фото Артема Жильцова.

Похолодание начнется с воскресенья: зима возвращается в Центральную Россию

Вторжение холодного воздуха из Скандинавии будет набирать обороты.

Поток поступающего на Русскую равнину тропического воздуха ослабеет. Днем на западе и северо-западе Русской равнины столбики термометров поднимутся до +3…+8 °С.

В дальнейшем вторжение более холодного воздуха из Скандинавии будет набирать обороты. В субботу воздушные массы смогут заморозить только север и северо-запад Русской равнины, а в последующие дни температура станет быстро понижаться и в средних широтах.

В результате погода начнёт больше напоминать зимнюю. Но возвращении серьёзных морозов речи пока не идёт. Температура по-прежнему будет выше февральской нормы: в Центральной России воздух под утро может остывать до −2…−7 °С. 

В Москве и ближайших регионах вплоть до субботы задержится апрельская погода: днём +4…+6 °С. С воскресенья начнётся похолодание, осадки станут переходить в снег, и во вторник под утро термометры покажут −5 °С, а днём не выше 0 °С. В такой ситуации в столицу вернётся снежный покров, правда, его высота составит символические 1–2 см.

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сегодня, в 10:32 +2
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