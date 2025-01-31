Туман окутает Тульскую область на весь день: объявлено метеопредупреждение

В ближайшие 1-3 часа на Тулу опустится еще более плотный туман. Местами на территории Тульской области прогнозируется видимость 200-700 м. Туман сохранится днем 31 января.
Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
О неблагоприятных погодных явлениях 31 января сообщает Ситуационный центр губернатора.
В ближайшие 1-3 часа на Тулу опустится еще более плотный туман. Местами на территории Тульской области прогнозируется видимость 200-700 м. Туман сохранится днем 31 января.
Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
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