Туман окутает Тульскую область на весь день: объявлено метеопредупреждение

Фото Елены Адовой.

В ближайшие 1-3 часа на Тулу опустится еще более плотный туман. Местами на территории Тульской области прогнозируется видимость 200-700 м. Туман сохранится днем 31 января.

Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.