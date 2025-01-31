За неделю сотрудники Росгвардии изъяли у туляков 25 единиц оружия

Фото пресс-службы Росгвардии Тульской области.

А еще более 120 патронов.

За прошедшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области провели более 180 проверок условий хранения оружия и патронов к нему.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за нарушение правил оборота оружия было составлено 11 административных протоколов. Изъято 25 единиц оружия и более 120 патронов. Добровольно жители региона сдали 21 единицу оружия.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что нарушение сроков перерегистрации гражданского оружия приводит к наступлению административной ответственности, в том числе и к изъятию оружия.

Чтобы избежать негативных последствий, владельцам следует обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление можно подать через портал государственных услуг.

