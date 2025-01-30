Жители тульского ЖК «Пряничная слобода»: «Когда нам построят обещанные детский сад и школу?»

Фото Алексея Пирязева.

По словам туляков, еще несколько лет назад застройщик обещал возвести образовательные учреждения, но этого так и не произошло.

В редакцию Myslo обратилась Дарья — жительница тульского ЖК «Пряничная слобода». По ее словам, несколько лет назад застройщик обещал построить на территории комплекса детский сад и школу, но дальше слов дело не пошло.

— Нам обещали школу и сад, еще когда сдавали первые дома в 2023 году. А по факту никто даже не собирается строить образовательные учреждения! Застройщик ссылается на город, город — на застройщика. И так по кругу.

Да, детям дают места в школах и детсадах, но ездить минимум до ул. Токарева [из Горелок], группы в садах уже по 35+ человек. В школах есть даже по 40! Маршрутного сообщения тоже до школ нет, только обещают уже год, — утверждает Дарья.

Мы обратились за комментарием в администрацию Тулы. Нам ответили так:

— В настоящее время дети, проживающие на территории ЖК «Пряничная слобода», обеспечены местами в дошкольных и общеобразовательных учреждениях как в структурных подразделениях МБОУ ЦО № 5, так и в других образовательных учреждениях города.

В оперативном управлении ЦО № 5 имеется школьный автобус. В соответствии с потребностью с 29 января администрацией школы организован подвоз детей из ЖК «Пряничная слобода» до места обучения (в школьные подразделения на ул. Октябрьской и в п. Горелки) и обратно.

По взятым на себя обязательствам застройщик микрорайона занимается разработкой проектной документации школы. По итогам, в соответствии с обязательствами, проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы и земельный участок под строительство на безвозмездной основе будут переданы в администрацию города Тулы для решения вопроса привлечения средств вышестоящих бюджетов на выполнение строительно-монтажных работ.

Также застройщик взял на себя обязательства по передаче земельных участков для строительства детских дошкольных учреждений, подведению к ним сетей ресурсоснабжения, разработке проектной документации с последующим прохождением экспертизы. Стоимость и сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также источники финансирования будут определены по итогам разработки проектно-сметной документации.

На сегодняшний день участки в администрацию города Тулы не переданы. Застройщику рекомендовано ускорить работу по проектной документации.

Также в администрации напомнили, что автобусный маршрут № 32Л «ЖК „Пряничная Слобода“ — Тульский областной онкологический диспансер» обслуживает компания-перевозчик ООО «ИРБИС» в рамках заключенного муниципального контракта. Перевозки по маршруту осуществляются в соответствии с расписанием движения с 6.00 до 21.50. Выпуск на маршруты обеспечивается, однако в процессе работы может наблюдаться нарушение интервалов движения и нарушение графика работы, обусловленные сходами с линии по технической неисправности либо дефицитом водительского состава.

Информацию о нарушениях работы общественного транспорта можно сообщить по телефону 76-03-34.

В случае возникновения дополнительных вопросов жителям рекомендовали звонить специалистам сектора транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы по телефону 55-64-73.