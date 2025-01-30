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  4. В Туле на улице Колетвинова сбили женщину на пешеходном переходе - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Туле на улице Колетвинова сбили женщину на пешеходном переходе
Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

В Туле на улице Колетвинова сбили женщину на пешеходном переходе

Из-за аварии на участке задерживаются трамваи.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадавшей оказывают помощь. Подробности аварии уточняются. 

Из-за аварии на участке остановлено движение трамваев № 12 и 13, передает телеграм-канал «Тула. Транспорт».

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сегодня, в 13:06 +2
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