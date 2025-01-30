В Туле на улице Колетвинова сбили женщину на пешеходном переходе

Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадавшей оказывают помощь. Подробности аварии уточняются.
Из-за аварии на участке остановлено движение трамваев № 12 и 13, передает телеграм-канал «Тула. Транспорт».
Из-за аварии на участке задерживаются трамваи.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадавшей оказывают помощь. Подробности аварии уточняются.
Из-за аварии на участке остановлено движение трамваев № 12 и 13, передает телеграм-канал «Тула. Транспорт».
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте