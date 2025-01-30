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В Туле приставы оштрафовали псевдоколлектора на 50 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

В Туле приставы оштрафовали псевдоколлектора на 50 тысяч рублей

Он постоянно звонил и оказывал психологическое давление.

Жительница Тульской области обратилась в региональное управление службы судебных приставов с жалобой на нарушения со стороны микрокредитной организации, в которой она ранее взяла заем.

В результате проверки сотрудники УФССП выяснили, что с женщиной контактировал человек, не имеющий отношения к данной микрофинансовой организации. Мужчина занимался незаконной деятельностью по возврату просроченных долгов, оказывая на нее психологическое давление через звонки и отправку SMS-сообщений.

В итоге его привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 50 тысяч рублей. Только после этого неправомерные действия в отношении заявительницы были прекращены.

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Автор:
сегодня, в 14:35 +1
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