В Туле приставы оштрафовали псевдоколлектора на 50 тысяч рублей

Фото из архива Myslo.

Жительница Тульской области обратилась в региональное управление службы судебных приставов с жалобой на нарушения со стороны микрокредитной организации, в которой она ранее взяла заем.

В результате проверки сотрудники УФССП выяснили, что с женщиной контактировал человек, не имеющий отношения к данной микрофинансовой организации. Мужчина занимался незаконной деятельностью по возврату просроченных долгов, оказывая на нее психологическое давление через звонки и отправку SMS-сообщений.

В итоге его привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 50 тысяч рублей. Только после этого неправомерные действия в отношении заявительницы были прекращены.