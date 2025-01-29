В Туле врачи спасли двухлетнего ребенка с магнитами в животе

В детскую областную больницу поступил 2-летний ребенок в тяжелом состоянии: высокая температура, рвота, боли в животе. Диагностика выявила у малыша инородные тела в желудочно-кишечном тракте. Оказалось, ребенок проглотил магниты.

Операцию, которая длилась почти 2 часа, провел детский хирург Якоб Горбачев под контролем заведующего детским хирургическим отделением Сергея Савина.

— У малыша участок подвздошной кишки с двумя магнитами примагнитился к куполу слепой кишки. Через червеобразный отросток и поврежденную стенку подвздошной кишки магниты были удалены. Также во время операции мы обнаружили врождённую аномалию кишечника — дивертикул Меккеля, который был удален. Это мешковидное выпячивание тонкой кишки, которое присутствует у некоторых детей с рождения. При воспалении дивертикул Меккеля может послужить причиной его перфорации в свободную брюшную полость с развитием перитонита, — рассказал Якоб Горбачев.

Сейчас маленький пациент восстанавливается и продолжает находиться под наблюдением врачей.

Врачи просят не оставлять маленьких детей без присмотра, не давать им мелкие игрушки. Если заподозрили, что малыш проглотил что-то инородное, как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью, чтобы врачи успели извлечь инородный предмет, не прибегая к хирургическому вмешательству.