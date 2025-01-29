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На границе Тульской области рысь пришла в гости к семейству барсуков
Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

На границе Тульской области рысь пришла в гости к семейству барсуков

Однако залезть в нору дикая кошка не решилась.

В заповеднике «Калужские засеки» на границе Тульской и Калужской областей в объектив фотоловушки попала рысь, которая неожиданно решила заглянуть к своим соседям — барсукам. Однако заползти внутрь животное не решалось. 

«Рысь хорошо знает, что взрослый сильный барсук, стоящий на защите своего дома и своих детей, это не шутки. И вовсе не обязательно, что победителем из возможного соревнования выйдет именно рысь», — рассказывают сотрудники заповедника. 

Напомним, ранее на границе Тульской области заметили маму-рысь с детенышем. Они прогуливались по лесу, пока в какой-то момент котенок не сбежал.

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Автор:
сегодня, в 17:00 +4
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