Губернатор вручил тулякам государственные награды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

29 января в здании Дворянского собрания состоялась церемония вручения наград. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что служение Отечеству всегда было и остаётся священным делом туляков.

— Сегодня в этом зале собрались истинные патриоты, которые своим ратным подвигом и самоотверженным трудом доказывают, что Тула по-прежнему надежный щит и арсенал России. Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня вся страна работает на Победу. Снова, героически прикрывая друг друга и не щадя себя, сражаются наши отважные парни! Наши талантливые оружейники создают орудия, которые никто не может повторить. Дети в школах пишут бойцам письма. Матери и жены, предприниматели и просто неравнодушные граждане формируют посылки и грузы. Волонтеры доставляют их на передовую. Мы вернули истинный смысл патриотизму. Ваши поступки, ваш героизм — это и есть настоящая, истинная любовь к Родине, — сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона напомнил, что 2025 год Президент РФ Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. Это юбилейный год Великой Победы.

— Мы помним и никогда не забудем имена героев, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

Губернатор вручил государственные награды, в том числе ордена Мужества, орден Александра Невского, медали ордена «За заслуги перед Отечеством». В числе награжденных — военнослужащие и сотрудники оборонных предприятий.