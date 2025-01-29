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Самое теплое 29 января за 100 лет: Тула побила очередной погодный рекорд
Фото Алексея Горохова.

Самое теплое 29 января за 100 лет: Тула побила очередной погодный рекорд

Сегодня воздух в Туле прогрелся до +4,3 градуса.

29 января столбики термометров поднялись до уровня +4,3 градуса. Это самое высокое значение за более чем 100 лет — за всю историю метеонаблюдений. 

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году — тогда воздух в Туле прогрелся до +3,3 градуса.

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сегодня, в 16:44 +1
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