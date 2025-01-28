В кластере «Октава» пройдет «Неделя науки»

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Что: фестиваль «Неделя науки».

Где: кластер «Октава».

Когда: 3–9 февраля.

Вход почти на все мероприятия свободный.

Подробная программа здесь.

12+

В «Октаве» пройдет Неделя науки в Тульской области, мероприятие состоится в рамках десятилетия науки и технологий.

В рамках научного стендапа «Наука без галстуков» молодые исследователи поделятся своими открытиями. В этом году зрители услышат выступления:

Дмитрия Балябкина, преподавателя кафедры социологии и политологии ТулГУ, политолога, с темой «Когда наш мозг играет в „Сапера“ на уровне повседневной жизни?»;

Анастасии Стекловой, студентки 4-го курса ТулГУ по направлению «биология», которая расскажет о том, «Мечтают ли насекомые-опылители о понаехавших растениях?»;

Александра Соколова, ассистента кафедры истории и археологии университета Льва Толстого и победителя конкурса на именную стипендию правительства Тульской области, который раскроет тему «Старообрядческая астрология»;

Софии Михайловой, лаборанта Студенческого Конструкторского Бюро при университете Льва Толстого, генерального директора компании ООО «Вавилонские Сады» и победителя программы от Фонда «Сколково» «Практические инструменты коммерциализации наукоемких проектов», которая представит выступление на тему «„Маленький Принц“, или Как выращивать розы на своих планетах».

Марафон научно-популярных лекций представит выступления известных ученых и экспертов.

Дмитрий Чермошенцев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник группы «Квантовая оптика» Российского квантового центра, руководитель группы «Росатом — Квантовые технологии», расскажет о «Науке в мемах».

Дарья Сокол, младший научный сотрудник группы «Квантовая оптика» Российского квантового центра, сотрудник группы «Росатом — Квантовые технологии», выступит с лекцией на тему «Квантовые технологии: от ультрафиолетовой катастрофы до квантовых компьютеров».

3 февраля состоится открытие выставок «Наука близко» и «Наука в лицах». На выставке «Наука близко» будут представлены работы конкурсантов в четырёх номинациях: «Люди науки» (фотографии ученых в их естественной среде), «Микро» (изображения через микроскоп), «За гранью будущего» (футуристические идеи) и «Наука вокруг нас».

Выставка «Наука в лицах» познакомит посетителей с реальными историями молодых ученых, чьи открытия фундаментально влияют на жизнь человечества. 5 февраля начнет работу выставка инновационных проектов, демонстрирующая разработки вузов, промышленные инновации предприятий Тульской области и проекты организаций-партнеров НОЦ «ТулаТЕХ».

Помимо основной программы, посетителей ждут тематические мастер-классы по лазерной резке в технологической лаборатории Pro.Парк, а проект GameDevLab предложит научную игротеку настольных игр.