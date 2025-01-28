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С марта в трудовом законодательстве легализуют понятие «отгул»
Фото: ru.freepik.com.

С марта в трудовом законодательстве легализуют понятие «отгул»

Теперь работники официально смогут взять в течение года после работы в выходной.

С 1 марта 2025 года в трудовом законодательстве России появится новое понятие — «отгул». Это поможет урегулировать разногласия между работниками и работодателями, которые часто возникают из-за отсутствия определения отгула в Трудовом кодексе.

Отгул — это день отдыха, который работник может взять в течение года после работы в выходной или нерабочий праздничный день. Его также можно присоединить к ежегодному отпуску, рассказали в региональной госинспекции труда. 

Если на момент увольнения у работника имеется неиспользованный отгул, ему возместят разницу между оплатой работы в выходной или праздничный день и оплатой обычного рабочего дня.

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Автор:
сегодня, в 14:31 +1
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