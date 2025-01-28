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«В Рогожинском парке ввели пропускной режим?»: туляков удивила табличка на входе
Фото Алексея Пирязева.

«В Рогожинском парке ввели пропускной режим?»: туляков удивила табличка на входе

По словам жителей, недавно на входе в парк появилась информация от ЧОПа.

В телеграм-канале Myslo читатели спросили о происхождении таблички, которую разместили у входа в Рогожинский парк: «На объекте осуществляется пропускной и внутриобъектовый режим, ведется видеонаблюдение».

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— Парк стал частным? Пропуска нужно оформлять? — возмутились туляки. 

В пресс-службе ГУ ТО «Тульские парки» рассказали, что в целях охраны имущественного комплекса парков ежегодно заключается контракт с частным охранным предприятием. В соответствии с требованием Закона РФ 2487 от 11.03.1992 «О частной и детективной охранной деятельности» ЧОП размещает на территориях парков типовые таблички. 

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— На указанной особо охраняемой природной территории действует пропускной режим. Это формулировка относится к передвижению техники и автотранспорта, — пояснили в пресс-службе парков.

К слову, такие таблички висят во всех парках Тулы. А вот заметили их только в Рогожинском.

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сегодня, в 13:17 +5
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