«В Рогожинском парке ввели пропускной режим?»: туляков удивила табличка на входе

Фото Алексея Пирязева.

По словам жителей, недавно на входе в парк появилась информация от ЧОПа.

В телеграм-канале Myslo читатели спросили о происхождении таблички, которую разместили у входа в Рогожинский парк: «На объекте осуществляется пропускной и внутриобъектовый режим, ведется видеонаблюдение».

— Парк стал частным? Пропуска нужно оформлять? — возмутились туляки.

В пресс-службе ГУ ТО «Тульские парки» рассказали, что в целях охраны имущественного комплекса парков ежегодно заключается контракт с частным охранным предприятием. В соответствии с требованием Закона РФ 2487 от 11.03.1992 «О частной и детективной охранной деятельности» ЧОП размещает на территориях парков типовые таблички.

— На указанной особо охраняемой природной территории действует пропускной режим. Это формулировка относится к передвижению техники и автотранспорта, — пояснили в пресс-службе парков.

К слову, такие таблички висят во всех парках Тулы. А вот заметили их только в Рогожинском.