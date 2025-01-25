Shaman и Екатерина Мизулина объявили, что приедут с концертом в одну из российских школ

33-летний Ярослав Дронов и 40-летняя Екатерина Мизулина сделали заявление в своих соцсетях. Они записали совместное видео, в котором сообщили, что приедут с концертом и автограф-сессией в одну из российских школ. Выбор школы будет случайным.

— Здорово проведём время. Всё, что вам нужно, — это писать комментарии с номерами ваших школ. Чем больше, тем лучше. Одну из них выберет лототрон, и именно туда мы совсем скоро приедем. Вместе.

Певец и глава Лиги безопасного интернета активно подогревают слухи о романе. Мизулина постит фото с букетами от Ярослава, совместные фото и видео. Они посещают одни и те же мероприятия. Недавно, например, они вместе пришли на премьеру спектакля «Настоящие» во МХАТе имени Горького.