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Shaman и Екатерина Мизулина объявили, что приедут с концертом в одну из российских школ

Shaman и Екатерина Мизулина объявили, что приедут с концертом в одну из российских школ

Школа будет выбрана случайно.

33-летний Ярослав Дронов и 40-летняя Екатерина Мизулина сделали заявление в своих соцсетях. Они записали совместное видео, в котором сообщили, что приедут с концертом и автограф-сессией в одну из российских школ. Выбор школы будет случайным. 

— Здорово проведём время. Всё, что вам нужно, — это писать комментарии с номерами ваших школ. Чем больше, тем лучше. Одну из них выберет лототрон, и именно туда мы совсем скоро приедем. Вместе.

Певец и глава Лиги безопасного интернета активно подогревают слухи о романе. Мизулина постит фото с букетами от Ярослава, совместные фото и видео. Они посещают одни и те же мероприятия. Недавно, например, они вместе пришли на премьеру спектакля «Настоящие» во МХАТе имени Горького.

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