Новые водоводы и городские очистные: Илья Беспалов озвучил планы по развитию тульского ЖКХ

Фото пресс-службы администрации Тулы и Алексея Пирязева.

В недавнем прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Тулы рассказал об одном из приоритетных направлений работы — модернизации ЖКХ.

— ЖКХ — не самая публичная тема, тем не менее она касается каждого дома, каждого жителя, — сказал Илья Беспалов. — И планы администрации в этой сфере большие. Уже сейчас несколько крупных объектов в работе и будут реализованы в 2025 году.



Фото Алексея Пирязева.

Новые водоводы

Сейчас в Туле завершается строительство трех новых участков водовода Обидимо-Упкинского водозабора, который снабжает водой около 120 тысяч жителей Зареченского округа.

Водовод модернизируют по концессионному соглашению, заключенному между АО «Тулагорводоканал», администрацией Тулы и правительством Тульской области. Ввод его в эксплуатацию запланирован на этот год. Всего в замене нуждались четыре участка водовода общей протяженностью 25,1 км. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.

Реконструкция трех участков магистральных сетей протяженностью 19 км завершается. К модернизации четвертого участка, по словам Ильи Беспалова, подрядчик приступит в 2025 году.

— В ближайших планах — еще два больших объекта. Уже разработана проектно-сметная документация на проекты по реконструкции водовода 1-го и 2-го подъемов Масловско-Песоченского водозабора протяженностью почти 17 км.

Также требует реконструкции еще один водовод — это Осетрово-Медвенский протяженностью порядка 20 км. Проект по реконструкции был разработан еще в 2022 году, на сегодняшний день он требует корректировки, сейчас работаем над этим.

По словам главы администрации Тулы, в связи с высокой стоимостью проведения реконструкции двух водоводов планируется подача заявок на участие в программах с государственной поддержкой или Концессии.

— Один проект уже прошёл экспертизу, экспертиза второго сейчас проводится, — говорит Илья Беспалов. — И когда строительно-монтажные работы будут завершены, можно будет сказать, что все вводные водоводы в Туле полностью реконструированы.

Городские очистные

Реконструкция тульских очистных сооружений — один из крупнейших проектов в сфере городского ЖКХ, запланированных на 2025 год. Его стоимость — более миллиарда рублей.

Для улучшения качества очистки сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения, до конца года планируется завершить строительство цеха механического обезвоживания осадка. Сейчас работы в активной фазе.

— Это будет новая современная очистка стоков, поступающих со всего города, — говорит Илья Ильич. — В итоге они превратятся в сухой остаток, который можно будет использовать как удобрение или размещать на мусорных полигонах в качестве прослойки для безопасного хранения отходов.

Это значимый для города проект, направленный на сохранение экологического баланса, что важно и для жителей, и для окружающей среды.

Чистая вода в тульских поселках и деревнях

Завершаются мероприятия по реконструкции системы водоснабжения в поселке Ленинском. Там проложено свыше 15 км водопроводных сетей, достраивается станция водоподготовки, пуско-наладочные работы запланированы на ближайшее время. Работы выполняются за счёт «инфраструктурного меню» — специальных казначейских кредитов. По итогам реализации инвестпроекта в Ленинском более 10 тысяч жителей будут обеспечены качественной водой — по новым сетям, через новую станцию водоподготовки.

— У нас ещё не все населённые пункты получают качественную воду, — отметил Илья Беспалов. — Сейчас прорабатывается вопрос реконструкции водоснабжения в селе Хрущёво и деревне Барсуки. Это большой серьёзный проект стоимостью порядка 600 млн рублей. В этих населенных пунктах проложат новые водопроводные сети и построят станции водоподготовки. Это позволит жителям получать качественную воду, которая будет подаваться стабильно.

С целью улучшения качества питьевой воды в поселке Шатск в прошлом году получено положительное заключение экспертизы на проведение капремонта существующих водопроводных очистных сооружений с использованием технологии обессоливания и обезжелезивания воды. Работы проведем в 2025 году.

Заключен контракт на разработку проекта по реконструкции очистных сооружений канализации в поселке Рождественском. Работы запланированы на 2025–2026 годы.

В настоящее время Тулагорводоканал в рамках утвержденной инвестиционной программы ведет строительство очистных сооружений в поселке Хомяково (2-я очередь). Это позволит переключить стоки с неработающих очистных сооружений в пос. Хомяково и селе Архангельском (2023–2029 годы).

Также запланировано проектирование централизованных сетей водоснабжения в пяти сельских населенных пунктах: село и деревня Федоровка, село Архангельское, село Высокое и деревня Демидовка, а также системы водоотведения в селе Федоровка и поселке Северном.

К поселкам для многодетных подведут воду

В планах на этот год — инфраструктурное обустройство территорий для многодетных семей: