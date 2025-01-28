В Суворове клиент забил до смерти сотрудника автомойки из-за неисправного оборудования

Смертельный нокаут сняла камера видеонаблюдения. Пострадавший смог добраться до дома и там умер.

В Суворове расследуют уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть местного жителя.

По данным регионального СК, 21 января в одной из квартир города было найдено тело мужчины без признаков жизни. Сразу после обнаружения тела специалисты провели необходимые следственные действия, включая назначение судебных экспертиз.

Оказалось, вечером 20 января на территории местной автомойки MagicClean владелец автомобиля поссорился с оператором автомойки из-за неисправности моющего оборудования. Во время конфликта обвиняемый ударил потерпевшего несколько раз руками в область головы, отчего тот упал на асфальт. От полученной травмы головы через несколько дней работник автомойки скончался.

В суде обвиняемого на два месяца заключили под стражу. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.