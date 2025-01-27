В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Фото Алексея Пирязева.

30 января с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием врачи-специалисты. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Маленьких пациентов осмотрят оториноларинголог, кардиолог, невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, нефролог, хирург, психиатр, онколог, гастроэнтеролог, врач по вакцинопрофилактике, врач-педиатр и гинеколог.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 9.00 до 13.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием просьба также сообщать по указанному телефону.

На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).