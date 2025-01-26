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За неделю росгвардейцы забрали у туляков 24 единицы оружия
Фото Росгвардии по Тульской области.

За неделю росгвардейцы забрали у туляков 24 единицы оружия

Жители региона добровольно сдали больше 220 патронов.

За прошедшую неделю сотрудники Росгвардии в Тульской области проверили соблюдение правил обращения с оружием у граждан более чем в 140 случаях.

Было выявлено свыше 20 нарушений, связанных с оборотом оружия и боеприпасов, а также изъято 24 единицы оружия по разным причинам. Кроме того, жители региона добровольно сдали 30 единиц оружия и более 220 патронов.

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых заканчивается срок разрешений на его хранение и ношение, что они должны обратиться с документами для перерегистрации оружия в соответствующие подразделения по месту жительства не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия разрешения. Заявления можно подать через портал госуслуг.

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Автор:
сегодня, в 18:31 0
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