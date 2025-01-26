Какие выплаты могут получить тульские студенты при рождении ребенка

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С 2023 года в регионе установлена единовременная выплата при рождении ребенка. Для семей, где один из родителей — студент очной формы обучения вуза или учреждения СПО, размер выплаты составляет 50 000 рублей. Еще 24 604 рублей — единовременная выплата Фонда пенсионного и социального страхования при рождении ребенка.

При среднедушевом доходе студенческой семьи ниже величины прожиточного минимума на ребенка с рождения и до трех лет ежемесячно выплачивается 4000 рублей. Право на выплату имеет один из родителей — студент, который ухаживает за ребенком и официально проживает вместе с ним, в семьях с низким доходом, при условии не получения ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет в соответствии с «чернобыльским законом».

Молодые и многодетные семьи, одинокие мамы, а также семьи, где один из родителей — студент, могут бесплатно воспользоваться услугой по кратковременному присмотру и уходу за детьми.

Молодые семьи, в том числе студенческие, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, могут получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области». Ее размер составляет 30% от стоимости жилья, а в случае рождения — увеличивается до 35%.

Для студентов вузов и учреждений СПО от 17 до 25 лет, зарегистрированных в Центре занятости, организовано временное трудоустройство (стажировки) для приобретения опыта работы.

Также установлено преимущественное право студенческой семьи на места в общежитиях, в том числе в одном общежитии родителям — студентам разных вузов.

С 1 января 2025 года в регионе установили дополнительные меры социальной поддержки:

1) предоставление на прокат предметов первой необходимости для новорожденных студенческим, молодым семьям или родителю в неполной семье;

2) ежемесячная денежная компенсация за наем одного жилого помещения молодой семье:

при рождении с 1 января 2025 года первого ребенка и до достижения им трех лет — в размере 50% фактических расходов по договору найма, но не более 15 тысяч рублей;

при рождении с 1 января 2025 года второго и последующих детей до дня исполнения младшему ребенку трех лет — в размере 75% фактических расходов по договору найма, но не более 30 тысяч рублей.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется при отсутствии у супругов либо родителя в неполной молодой семье в собственности жилья в населенном пункте по месту найма жилого помещения.

Подать заявление на предоставление мер социальной поддержки можно дистанционно на портале Госуслуги в разделе «Социальное обеспечение» или при личном обращении в МФЦ.

Проконсультироваться о назначении и порядке выплат — по телефону 129.