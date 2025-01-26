В Туле судебный пристав спас мужчину с эпилепсией

Фото УФССП по Тульской области.

В отделение судебных приставов по вопросы взыскания алиментов пришел 42-летний мужчина. Вдруг ему стало плохо — он потерял сознание и начал биться в судорогах.

Судебный пристав Магомед Магамадов сразу же среагировал на крики и поспешил на помощь. Он быстро начал оказывать первую медицинскую помощь, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

До приезда врачей мужчина оставался под присмотром Магомеда. Благодаря его профессиональным и быстрым действиям мужчине удалось избежать серьезных последствий эпилептического приступа.