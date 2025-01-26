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В Туле судебный пристав спас мужчину с эпилепсией
Фото УФССП по Тульской области.

В Туле судебный пристав спас мужчину с эпилепсией

Он успел оказать первую медицинскую помощь.

В отделение судебных приставов по вопросы взыскания алиментов пришел 42-летний мужчина. Вдруг ему стало плохо — он потерял сознание и начал биться в судорогах.

Судебный пристав Магомед Магамадов сразу же среагировал на крики и поспешил на помощь. Он быстро начал оказывать первую медицинскую помощь, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. 

До приезда врачей мужчина оставался под присмотром Магомеда. Благодаря его профессиональным и быстрым действиям мужчине удалось избежать серьезных последствий эпилептического приступа.

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Автор:
сегодня, в 17:24 +1
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