  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Над Тульской областью нейтрализовано два вражеских беспилотника - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Над Тульской областью нейтрализовано два вражеских беспилотника

Над Тульской областью нейтрализовано два вражеских беспилотника

Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

В ночь на 24 января Тульская область снова подверглась атаке со стороны киевского режима. Нейтрализовано два БПЛА. По словам губернатора, один из них был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

При падении в поле произошло возгорание сухой травы. 
Разрушений и пострадавших нет. Дежурные силы ПВО Минобороны РФ контролируют ситуацию. На момент публикации режим опасности БПЛА в регионе отменена.

Кроме того, зафиксированы сбития БПЛА в соседних регионах: в Рязанской и Московской областях, а также на территории городского округа Москвы.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 05:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
режим опасности БПЛАатака БПЛАбеспилотникнейтрализованы БПЛАгубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Погода в Туле 24 января: от -2 до нуля и без осадков
Погода в Туле 24 января: от -2 до нуля и без осадков
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.