Над Тульской областью нейтрализовано два вражеских беспилотника

Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.

В ночь на 24 января Тульская область снова подверглась атаке со стороны киевского режима. Нейтрализовано два БПЛА. По словам губернатора, один из них был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

При падении в поле произошло возгорание сухой травы.

Разрушений и пострадавших нет. Дежурные силы ПВО Минобороны РФ контролируют ситуацию. На момент публикации режим опасности БПЛА в регионе отменена.

Кроме того, зафиксированы сбития БПЛА в соседних регионах: в Рязанской и Московской областях, а также на территории городского округа Москвы.