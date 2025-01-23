  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 24 января: от -2 до нуля и без осадков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 24 января: от -2 до нуля и без осадков
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 24 января: от -2 до нуля и без осадков

Синоптики обещают южный ветер.

В пятницу в регионе сохранится облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер южный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью — от -3 до -8 градусов, днём — от -2 до нуля. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.

c2300340f89dde209898bb86c8aa5a69.jpg

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 07:00 +5
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Зеленстрое построят школу, два детских сада и новую поликлинику
На Зеленстрое построят школу, два детских сада и новую поликлинику
Над Тульской областью нейтрализовано два вражеских беспилотника
Над Тульской областью нейтрализовано два вражеских беспилотника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.