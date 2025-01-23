Погода в Туле 24 января: от -2 до нуля и без осадков

Фото Алексея Пирязева.

В пятницу в регионе сохранится облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер южный, до десяти метров в секунду.

Температура ночью — от -3 до -8 градусов, днём — от -2 до нуля. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.