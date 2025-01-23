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Роспотребнадзор: клещи могут проснуться раньше из-за теплой зимы
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор: клещи могут проснуться раньше из-за теплой зимы

В ведомстве посоветовали быть более осторожными на природе.

Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, но в разных регионах ситуация будет отличаться из-за разнообразия природных условий, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

«В малоснежную теплую зиму 2014 года положительные температуры днем постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, т. е. на месяц раньше. Такое может повториться и в этом году», — отметили в ведомстве. 

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры предосторожности при нахождении в лесу или парке. 
 

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Автор:
сегодня, в 15:01 0
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