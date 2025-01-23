Роспотребнадзор: клещи могут проснуться раньше из-за теплой зимы

Фото из архива Myslo.

В ведомстве посоветовали быть более осторожными на природе.

Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, но в разных регионах ситуация будет отличаться из-за разнообразия природных условий, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

«В малоснежную теплую зиму 2014 года положительные температуры днем постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, т. е. на месяц раньше. Такое может повториться и в этом году», — отметили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры предосторожности при нахождении в лесу или парке.

