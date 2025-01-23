Россельхознадзор объявил предостережение туляку за ввоз хвойной древесины

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Партия приехала в регион из Кировской области.

Управление Россельхознадзора объявило индивидуальному предпринимателю из Тульской области предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее ведомство проводило мониторинг работы предпринимателя через информационную систему «Аргус-Фито» и обнаружило нарушения. Оказалось, что предприниматель не сообщил о получении продукции, представляющей высокий фитосанитарный риск. Это пиломатериалы из хвойных деревьев общим объемом 54,2 кубометра, отправленной из Кировской области.

Министерство сельского хозяйства утвердило порядок обязательного уведомления Россельхознадзора о прибытии подобной продукции. Этот контроль необходим для предотвращения распространения опасных вредителей и болезней растений при перемещении подкарантинной продукции.