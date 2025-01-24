На Зеленстрое построят школу, два детских сада и новую поликлинику

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Еще одна школа и два детских сада появятся в Заречье.

В Туле активно строят новые социальные объекты в развивающихся районах города. Губернатор Дмитрий Миляев побывал на стройке новой школы в микрорайоне Юго-Восточный, где уже в сентябре начнутся занятия.

Еще одну школу планируют открыть в 2025 году в жилом комплексе «Новая Голландия», а также построят детский сад в деревне Нижняя Китаевка.

Сейчас специалисты проектируют и строят новую школу на 1100 мест и два детских сада по 240 мест на Зеленстрое. Там же будет построена новая поликлиника.

Власти планируют передать участок земли с необходимыми коммуникациями для возведения школы на 1175 мест и двух детских садов по 200 мест каждый в Заречье. Кроме того, новая школа на 1100 мест откроется в ЖК «Суворовский-2».