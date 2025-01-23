Молодые туляки получат от администрации города именные стипендии

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Именными стипендиатами стали пятеро студентов тульских вузов. Они получат по 12000 рублей. Стипендиатов из числа учащихся колледжей и техникумов в этом году – 13 человек. Размер их стипендий – 10000 рублей. Кроме того, по 8000 рублей получат 22 школьника. К именной стипендии прилагается диплом, который будет вручен в торжественной обстановке.

При оценке кандидатов на соискание стипендии администрации города учитываются высокий уровень успеваемости (средний балл по всем предметам за предыдущий год должен быть не менее 4,5), а также участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, общественной жизни учебного заведения и мероприятиях городского значения.