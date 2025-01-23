  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Молодые туляки получат от администрации города именные стипендии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Молодые туляки получат от администрации города именные стипендии
Фото из архива Myslo

Молодые туляки получат от администрации города именные стипендии

Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Илья Беспалов.

Именными стипендиатами стали пятеро студентов тульских вузов. Они получат по 12000 рублей. Стипендиатов из числа учащихся колледжей и техникумов в этом году – 13 человек. Размер их стипендий – 10000 рублей. Кроме того, по 8000 рублей получат 22 школьника. К именной стипендии прилагается диплом, который будет вручен в торжественной обстановке.

При оценке кандидатов на соискание стипендии администрации города учитываются высокий уровень успеваемости (средний балл по всем предметам за предыдущий год должен быть не менее 4,5), а также участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, общественной жизни учебного заведения и мероприятиях городского значения.

Пофамильный список стипендиатов можно найти здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:50 0
Другие статьи по темам
Событие
именная стипендияадминистрация Тулышкольникистуденты
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области парочка рецидивистов взломала квартиру
В Тульской области парочка рецидивистов взломала квартиру
В Туле водитель «бессовестно» припарковался
В Туле водитель «бессовестно» припарковался
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.