В Тульской области парочка рецидивистов взломала квартиру

Фото Артёма Жильцова

В дежурную часть ОМВД России по Узловскому району обратилась 50-летняя жительница райцентра. Она рассказала, что в её квартиру в пятиэтажке на ул. Дубовской, взломав дверь, проникли воры. Их добычей стал телевизор и икона. Сумма ущерба составила 5000 рублей.

Сыщики оперативно установили личности зломушленников – ими оказались ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и кражу 36-летний мужчина и его ранее судимая 30-летняя подельница. Похищенные вещи были изъяты. Возбуждено и расследуется уголовное дело.