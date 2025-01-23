  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тульской области парочка рецидивистов взломала квартиру - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области парочка рецидивистов взломала квартиру
Фото Артёма Жильцова

В Тульской области парочка рецидивистов взломала квартиру

Полицейские оперативно задержали злоумышленников.

В дежурную часть ОМВД России по Узловскому району обратилась 50-летняя жительница райцентра. Она рассказала, что в её квартиру в пятиэтажке на ул. Дубовской, взломав дверь, проникли воры. Их добычей стал телевизор и икона. Сумма ущерба составила 5000 рублей.

Сыщики оперативно установили личности зломушленников – ими оказались ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и кражу 36-летний мужчина и его ранее судимая 30-летняя подельница. Похищенные вещи были изъяты. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
кражапреступлениеполицияУМВД России по Тульской области
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На шести улицах Тулы 24 января частично отключат свет
На шести улицах Тулы 24 января частично отключат свет
Молодые туляки получат от администрации города именные стипендии
Молодые туляки получат от администрации города именные стипендии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.