В Туле водитель «бессовестно» припарковался

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Революции в Туле. На записи видно, как водитель легковушки встал так, что создал неудобства другим автолюбителям.

«21.01.25, на ул. Революции, не доезжая ул. Вересаева данный водитель припарковал свой автомобиль на встречной полосе. Объяснял жестами, что ждёт кого-то из магазина. И ему наплевать, что вам не удобно», — сообщила автор кадров.

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