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В журнале «Вокруг света» появилась рубрика тульского путешественника Игоря Крюкова

В журнале «Вокруг света» появилась рубрика тульского путешественника Игоря Крюкова

Публикации о путешествиях будут выходить раз в квартал.

Первая публикация в национальном познавательном журнале «Вокруг света» в рубрике тульского путешественника, члена Русского географического общества Игоря Крюкова выйдет в первом номере 2025 года — в феврале.

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Публикация расскажет о подводных храмах в Индонезии.

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В следующих публикациях Игорь Крюков планирует рассказывать, как обычный человек, не имея особых физических данных, финансовых возможностей, а порой имеющий ограничения по здоровью, может побывать в тех или иных уникальных местах планеты. 

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Предполагается, что подобные публикации будут выходить раз в квартал.

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