В журнале «Вокруг света» появилась рубрика тульского путешественника Игоря Крюкова

Публикации о путешествиях будут выходить раз в квартал.

Первая публикация в национальном познавательном журнале «Вокруг света» в рубрике тульского путешественника, члена Русского географического общества Игоря Крюкова выйдет в первом номере 2025 года — в феврале.

Публикация расскажет о подводных храмах в Индонезии.

В следующих публикациях Игорь Крюков планирует рассказывать, как обычный человек, не имея особых физических данных, финансовых возможностей, а порой имеющий ограничения по здоровью, может побывать в тех или иных уникальных местах планеты.

Предполагается, что подобные публикации будут выходить раз в квартал.