Где в Тульской области в 2025 году будут проходить ярмарки: список адресов

Список адресов: График работы

г. Алексин, ул. Тульская

(в районе д. 136а) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. 50 лет Октября

(около д. 8) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Мира

(ниже автодорожного моста со стороны д. 32) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Рабочая

(напротив д. 7) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Металлистов

(между д. 19 и д. 21) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Чехова

(напротив д. 19) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Болотова

между д. 8 и д. 10 Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Мира в районе д. 15 Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

Алексинский район, с. Бунырево

в районе участка

с кадастровым № 71:01:010402:43 Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Тульская

(в районе д. 133 корп.2а и д. 133 корп.2б со стороны отделения связи) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. 50 лет Октября

(около д. 15/5) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алесин, ул. Рабочая

(напротив д. 7) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Металлистов

(между д. 19 и д. 21) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Тульская

(в районе д. 133 корп.2а и д. 133 корп.2б со стороны отделения связи) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. 50 лет Октября (около д. 15/5) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Рабочая (напротив д. 7) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Мира (около д. 20) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. Металлистов

(между д. 19 и д. 21) Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 4 Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 по 15.00

п. Арсеньево, ул. Бандикова Январь: 4,5,11,12,18,19,25,26 Февраль: 1,2,8,915,16,22,23

Март: 1,2,8,915,16,22,23,29,30 с 06.00 по 15.00

г. Белев, ул. Советская Февраль:

1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,

23,25,26,27,28.

Март:

1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,

14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30

с 07.00 до 15.00

г. Белев, ул. Ленина

(бывший военный город № 1) Февраль:

2,9,16,23.

Март:

2,9,16,23,30

с 07.00 до 15.00

г. Богородицк, ул. Садовая, д. 19 Январь: 4,5,11,12,18,19,25,26 Февраль: 1,2,8,915,16,22,23

Март: 1,2,8,915,16,22,23,29,30 с 06.00 до 15.00

г. Богородицк, ул. Ленина, д. 34 Ежедневно, кроме понедельника,

с 07.00 до 15.00

Веневский район, п. Мордвес,

ул. Почтовая, д. 9 Январь: 3,4,5,10,11,12,17,18,19,

24,25,26,31

Февраль: 1,2,7,8,914,15,16,21,22,

23,28

Март: 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,30

с 9.00 до 17.00

г. Венев, ул. Бундурина, д. 7

площадь ТЦ «Веневский» Январь: 3,4,5,10,11,12,17,18,19,

24,25,26,31

Февраль: 1,2,7,8,914,15,16,21,22,

23,28

Март: 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,30

с 9.00 до 17.00

г. Венев, ул. Бундурина, д. 10

Площадь за ТЦ «Ирида» Январь: 3,4,5,10,11,12,17,18,19,

24,25,26,31

Февраль: 1,2,7,8,914,15,16,21,22,

23,28

Март: 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,30

с 9.00 до17.00

п. Волово, ул. Ленина, д. 59а Январь: 1,3,4,8,15,17,18,22,24,

25,29,31

Февраль 1,5,7,8,12,14,15,19,21,

22,26,28

Март: 1,5,7,8,12,14,15,19,21,

22,26,28,29

с 09.00 до 17.00

п. Волово, ул. Ленина, д. 63а Еженедельно,

среда, пятница, суббота с 09.00 до 17.00

г. Донской, мкр. Центральный,

ул. Терпигорева, д. 14 Ежедневно, кроме понедельника,

с 08.00 по 15.00

п. Дубна, ул. Первомайская, д. 17 Ежедневно, кроме понедельника,

с 08.00 по 15.00

г. Ефремов, ул. Колхозная, д. 2 Понедельник, вторник, среда, четверг,

с 9.00 до 16.00 воскресенье

с 5.00 до 14.00

г. Ефремов, ул. Мира, д. 2а с 20.01.2025 по 25.01.2025,

с 10.02.2025 по 15.02.2025,

с 03.03.2025 по 08.03.2025

с 10.00 до 19.00

г. Ефремов, ул. Комсомольская,

в районе д. 51 Еженедельно, понедельник — суббота

с 8.00 до 16.00

г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 8 Еженедельно, понедельник — суббота

с 8.00 до 16.00

Фермерская ярмарка «Лавка», Заокский район,

100 метров восточнее д. Панькино, участок № 123 Еженедельно,

пятница — воскресенье

с 9.00 до 17.00

с. Архангельское Каменского района Январь: 2,4,7,9,11,14,16,18,21,

23,25,28,30

Февраль: 1,4,6,8,11,13,15,18,20,

22,25,27

Март: 1,4,6,8,11,13,15,18,20,

22,25,27,29

с 07.30 до 13.30

г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 10а Январь:

6,12,18,26

Февраль:

1,9,15,22

Март:

2,9,16,23,30

с 08.00 до 18.00

г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 16 Январь:

11,19,25

Февраль:

2,8,16,22

Март:

1,9,15,22,29

с 08.00 до 18.00

Киреевский район, г. Липки, ул. Лесная Январь

5,12,19,26

Февраль:

2,9,16,23

Март:

2,9,16,23, 30

с 7.00 до 16.00

г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 4 Январь

5,12,19,26

Февраль:

2,9,16,23

Март:

2,9,16,23, 30

с 7.00 до 16.00

п. Куркино,

территория микрорынка,

на пересечении ул. Ленина

и ул. Спортивная Еженедельно,

среда — суббота

с 06.00 до 15.00

р. п. Новогуровский,

ул. Центральная в районе д. 7 Январь:

4,11,18,25

Февраль: 1,8,15,22

Март:

1,8,15,22,29

с 07.00 до 14.00

г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 33а Ежедневно, кроме понедельника,

с 08.00 по 16.00

р. п. Одоев, ул. Победы, д. 39б Январь:

4,11,18,25

Февраль:

1,8,15,22

Март:

1,8,15,22,29

с 07.00 до 14.00

г. Плавск, ул. Октябрьская (около д. 36) Ежедневно,

с 08.00 до 20.00

п. г. т. Славный, Центральная площадь Январь:

4,11,18,25

Февраль:

1,8,15,22

Март:

1,8,15,22,29

с 08.00 до 13.00

г. Суворов, ул. Грибоедова Январь: 4,5,11,12,18,19,25,26 Февраль: 1,2,8,9,15,16,22,23 Март: 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 с 07.00 до 15.00

г. Суворов, ул. Кирова, в районе ТЦ «Владимир плюс» Ежедневно

с 8.00 до 20.00

п. Теплое, ул. Фролова д. 98-100 Январь: 2,4,7,9,11,14,16,18,21,

23,25,28,30

Февраль:

1,4,6,8,11,13,15,18,20,

22,25,27

Март:

1,4,6,8, 11,13,15,18,20,22,25,26,29

с 08.00 до 15.00

п. Теплое, ул. Фролова, д. 96 Январь: 2,4,7,9,11,14,16,18,21,

23,25,28,30

Февраль:

1,4,6,8,11,13,15,18,20,

22,25,27

Март:

1,4,6,8, 11,13,15,18,20,22,25,26,29

с 08.00 до 15.00

г. Тула ул. Фрунзе, д. 3, д. 3А Январь:

10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31;

Февраль:

1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28;

Март:

1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30

с 9.00 до 17.00

г. Тула, ул. Галкина, д. 1д, на земельном участке с кадастровым номером 71:30:010229:2543 Январь:

3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31;

Февраль:

1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28;

Март:

1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30

с 8.00 до 16.00

г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, на земельном участке с кадастровым номером 71:30:040108:30 Ежедневно

с 9.00 до 17.00

Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, на земельном участке между д. 1 и д. 3 Март:

10, 11, 12, 13, 14

с 9.00 до 17.00

г. Тула, ул. Пузакова, площадка, прилегающая к д. 1 Январь:

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31;

Февраль:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28;

Март:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

с 9.00 до 17.00

г. Тула, ул. Советская, д. 2 Ежедневно,

с 10.00 до 20.00

г. Тула, ул. Металлистов Ежедневно,

с 10.00 до 20.00

г. Тула, ул. Пузакова, возле д. 11 Январь:

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Февраль:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Март:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

с 9.00 до 17.00

г. Узловая, площадь Ленина, д. 3 Январь: 3,4,5,10,11,12,17,18,19,

24,25,26, 31

Февраль: 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28

Март: 1,2,7,8,914,15,16,21,22,

23,28,29,30

с 08.00 до 16.00

р. п. Чернь, ул. К. Маркса Ежедневно

с 9.00 до 15.00

р. п. Чернь, ул. Космонавтов Январь:

3,10,17,24,31

Февраль:

7,14,21,28

Март:

7,14,21,28

с 7.00 до 15.00

г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 34 Выходные и праздничные дни

с 08.00 до 14.00

Щекинский район, г. Советск, ул. Энергетиков, д. 46 Выходные и праздничные дни

с 08.00 до 14.00

Щекинский район, д. Ясная Поляна Ежедневно

с 8.00 до 18.00

Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская Январь:

1,8,15,22,29

Февраль:

5,12,19,26

Март:

5,12,19,26

с 9.00 до 15.00

г. Щекино, ул. Гагарина, д. 6 Январь:

1,8,15,22,29

Февраль:

5,12,19,26

Март:

5,12,19,26

с 9.00 до 15.00

г. Ясногорск ул. Сафонова Выходные и праздничные дни

с 08.00 до 14.00