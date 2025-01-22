Где в Тульской области в 2025 году будут проходить ярмарки: список адресов

С 2021 года число ярмарок в Тульской области выросло на 93%, и сейчас в регионе функционируют 69 ярмарочных площадок. На них представлено около 6000 торговых мест, предлагающих широкий ассортимент товаров, включая продукцию первой необходимости по доступным ценам.
|Список адресов:
|График работы
|г. Алексин, ул. Тульская
(в районе д. 136а)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. 50 лет Октября
(около д. 8)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Мира
(ниже автодорожного моста со стороны д. 32)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Рабочая
(напротив д. 7)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Металлистов
(между д. 19 и д. 21)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Чехова
(напротив д. 19)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Болотова
между д. 8 и д. 10
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Мира в районе д. 15
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|Алексинский район, с. Бунырево
в районе участка
с кадастровым № 71:01:010402:43
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Тульская
(в районе д. 133 корп.2а и д. 133 корп.2б со стороны отделения связи)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. 50 лет Октября
(около д. 15/5)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алесин, ул. Рабочая
(напротив д. 7)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Металлистов
(между д. 19 и д. 21)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Тульская
(в районе д. 133 корп.2а и д. 133 корп.2б со стороны отделения связи)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. 50 лет Октября (около д. 15/5)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Рабочая (напротив д. 7)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Мира (около д. 20)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. Металлистов
(между д. 19 и д. 21)
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 4
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 по 15.00
|п. Арсеньево, ул. Бандикова
|Январь: 4,5,11,12,18,19,25,26 Февраль: 1,2,8,915,16,22,23
Март: 1,2,8,915,16,22,23,29,30 с 06.00 по 15.00
|г. Белев, ул. Советская
|Февраль:
1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,
23,25,26,27,28.
Март:
1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,
14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30
с 07.00 до 15.00
|г. Белев, ул. Ленина
(бывший военный город № 1)
|Февраль:
2,9,16,23.
Март:
2,9,16,23,30
с 07.00 до 15.00
|г. Богородицк, ул. Садовая, д. 19
|Январь: 4,5,11,12,18,19,25,26 Февраль: 1,2,8,915,16,22,23
Март: 1,2,8,915,16,22,23,29,30 с 06.00 до 15.00
|г. Богородицк, ул. Ленина, д. 34
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 07.00 до 15.00
|Веневский район, п. Мордвес,
ул. Почтовая, д. 9
|Январь: 3,4,5,10,11,12,17,18,19,
24,25,26,31
Февраль: 1,2,7,8,914,15,16,21,22,
23,28
Март: 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,30
с 9.00 до 17.00
|г. Венев, ул. Бундурина, д. 7
площадь ТЦ «Веневский»
|Январь: 3,4,5,10,11,12,17,18,19,
24,25,26,31
Февраль: 1,2,7,8,914,15,16,21,22,
23,28
Март: 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,30
с 9.00 до 17.00
|г. Венев, ул. Бундурина, д. 10
Площадь за ТЦ «Ирида»
|Январь: 3,4,5,10,11,12,17,18,19,
24,25,26,31
Февраль: 1,2,7,8,914,15,16,21,22,
23,28
Март: 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28,29,30
с 9.00 до17.00
|п. Волово, ул. Ленина, д. 59а
|Январь: 1,3,4,8,15,17,18,22,24,
25,29,31
Февраль 1,5,7,8,12,14,15,19,21,
22,26,28
Март: 1,5,7,8,12,14,15,19,21,
22,26,28,29
с 09.00 до 17.00
|п. Волово, ул. Ленина, д. 63а
|Еженедельно,
среда, пятница, суббота с 09.00 до 17.00
|г. Донской, мкр. Центральный,
ул. Терпигорева, д. 14
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 08.00 по 15.00
|п. Дубна, ул. Первомайская, д. 17
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 08.00 по 15.00
|г. Ефремов, ул. Колхозная, д. 2
|Понедельник, вторник, среда, четверг,
с 9.00 до 16.00 воскресенье
с 5.00 до 14.00
|г. Ефремов, ул. Мира, д. 2а
|с 20.01.2025 по 25.01.2025,
с 10.02.2025 по 15.02.2025,
с 03.03.2025 по 08.03.2025
с 10.00 до 19.00
|г. Ефремов, ул. Комсомольская,
в районе д. 51
|Еженедельно, понедельник — суббота
с 8.00 до 16.00
|г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 8
|Еженедельно, понедельник — суббота
с 8.00 до 16.00
|Фермерская ярмарка «Лавка», Заокский район,
100 метров восточнее д. Панькино, участок № 123
|Еженедельно,
пятница — воскресенье
с 9.00 до 17.00
|с. Архангельское Каменского района
|Январь: 2,4,7,9,11,14,16,18,21,
23,25,28,30
Февраль: 1,4,6,8,11,13,15,18,20,
22,25,27
Март: 1,4,6,8,11,13,15,18,20,
22,25,27,29
с 07.30 до 13.30
|г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 10а
|Январь:
6,12,18,26
Февраль:
1,9,15,22
Март:
2,9,16,23,30
с 08.00 до 18.00
|г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 16
|Январь:
11,19,25
Февраль:
2,8,16,22
Март:
1,9,15,22,29
с 08.00 до 18.00
|Киреевский район, г. Липки, ул. Лесная
|Январь
5,12,19,26
Февраль:
2,9,16,23
Март:
2,9,16,23, 30
с 7.00 до 16.00
|г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 4
|Январь
5,12,19,26
Февраль:
2,9,16,23
Март:
2,9,16,23, 30
с 7.00 до 16.00
|п. Куркино,
территория микрорынка,
на пересечении ул. Ленина
и ул. Спортивная
|Еженедельно,
среда — суббота
с 06.00 до 15.00
|р. п. Новогуровский,
ул. Центральная в районе д. 7
|Январь:
4,11,18,25
Февраль: 1,8,15,22
Март:
1,8,15,22,29
с 07.00 до 14.00
|г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 33а
|Ежедневно, кроме понедельника,
с 08.00 по 16.00
|р. п. Одоев, ул. Победы, д. 39б
|Январь:
4,11,18,25
Февраль:
1,8,15,22
Март:
1,8,15,22,29
с 07.00 до 14.00
|г. Плавск, ул. Октябрьская (около д. 36)
|Ежедневно,
с 08.00 до 20.00
|п. г. т. Славный, Центральная площадь
|Январь:
4,11,18,25
Февраль:
1,8,15,22
Март:
1,8,15,22,29
с 08.00 до 13.00
|г. Суворов, ул. Грибоедова
|Январь: 4,5,11,12,18,19,25,26 Февраль: 1,2,8,9,15,16,22,23 Март: 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 с 07.00 до 15.00
|г. Суворов, ул. Кирова, в районе ТЦ «Владимир плюс»
|Ежедневно
с 8.00 до 20.00
|п. Теплое, ул. Фролова д. 98-100
|Январь: 2,4,7,9,11,14,16,18,21,
23,25,28,30
Февраль:
1,4,6,8,11,13,15,18,20,
22,25,27
Март:
1,4,6,8, 11,13,15,18,20,22,25,26,29
с 08.00 до 15.00
|п. Теплое, ул. Фролова, д. 96
|Январь: 2,4,7,9,11,14,16,18,21,
23,25,28,30
Февраль:
1,4,6,8,11,13,15,18,20,
22,25,27
Март:
1,4,6,8, 11,13,15,18,20,22,25,26,29
с 08.00 до 15.00
|г. Тула ул. Фрунзе, д. 3, д. 3А
|Январь:
10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31;
Февраль:
1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28;
Март:
1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30
с 9.00 до 17.00
|г. Тула, ул. Галкина, д. 1д, на земельном участке с кадастровым номером 71:30:010229:2543
|Январь:
3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31;
Февраль:
1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28;
Март:
1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30
с 8.00 до 16.00
|г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, на земельном участке с кадастровым номером 71:30:040108:30
|Ежедневно
с 9.00 до 17.00
|Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, на земельном участке между д. 1 и д. 3
|Март:
10, 11, 12, 13, 14
с 9.00 до 17.00
|г. Тула, ул. Пузакова, площадка, прилегающая к д. 1
|Январь:
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31;
Февраль:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28;
Март:
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
с 9.00 до 17.00
|г. Тула, ул. Советская, д. 2
|Ежедневно,
с 10.00 до 20.00
|г. Тула, ул. Металлистов
|Ежедневно,
с 10.00 до 20.00
|г. Тула, ул. Пузакова, возле д. 11
|Январь:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Февраль:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
Март:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
с 9.00 до 17.00
|г. Узловая, площадь Ленина, д. 3
|Январь: 3,4,5,10,11,12,17,18,19,
24,25,26, 31
Февраль: 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,28
Март: 1,2,7,8,914,15,16,21,22,
23,28,29,30
с 08.00 до 16.00
|р. п. Чернь, ул. К. Маркса
|Ежедневно
с 9.00 до 15.00
|р. п. Чернь, ул. Космонавтов
|Январь:
3,10,17,24,31
Февраль:
7,14,21,28
Март:
7,14,21,28
с 7.00 до 15.00
|г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 34
|Выходные и праздничные дни
с 08.00 до 14.00
|Щекинский район, г. Советск, ул. Энергетиков, д. 46
|Выходные и праздничные дни
с 08.00 до 14.00
|Щекинский район, д. Ясная Поляна
|Ежедневно
с 8.00 до 18.00
|Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская
|Январь:
1,8,15,22,29
Февраль:
5,12,19,26
Март:
5,12,19,26
с 9.00 до 15.00
|г. Щекино, ул. Гагарина, д. 6
|Январь:
1,8,15,22,29
Февраль:
5,12,19,26
Март:
5,12,19,26
с 9.00 до 15.00
|г. Ясногорск ул. Сафонова
|Выходные и праздничные дни
с 08.00 до 14.00
|Ясногорский район, п. Ревякино, пересечение улиц Советская и Привокзальная
|Ежедневно,
с 09.00 до 17.00