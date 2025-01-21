В Советске за 8 месяцев построили новый ФОК

ФОК построен по федеральному проекту «Бизнес–спринт (Я выбираю спорт)». Спортивный кластер включает площадку для воркаута, мини-футбольное поле и универсальную площадку.

Губернатор осмотрел залы и пообщался с детьми. Также он провел совещание по развитию адаптивной физкультуры и спорта в Тульской области, обсуждая создание комфортных условий для занятий всех возрастов.

В регионе построено более 200 спортивных объектов, включая 20 ФОКов и 7 ледовых арен. Все муниципальные объекты имеют время для адаптивных видов спорта.

В планах — строительство новой ледовой арены для команды по следж-хоккею и модульного бассейна. В 2025 году создадут 4 инклюзивные спортивные площадки. Также два главных вуза региона готовят кадры в сфере адаптивного спорта.