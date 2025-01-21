На Масленицу тулякам покажут «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца»

Фото: Екатерина Асура

В разгар Масленичных гуляний в ДК Металлургов тульских зрителей ждут целых два показа классического произведения Леонида Филатова! Давным-давно разобранный на цитаты «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» – это острый юморок, приятная русскому слуху речь, социальная сатира и, конечно же, любовь!

В ролях: Федот – Дмитрий Парахин, Маруся – Валерия Можина, Царь – Андрей Шилов, Генерал – Олег Милованов, Яга – Дарья Клюева, Нянька – Надежда Посохова, Царевна – Яна Насонова, Рассказчик – Константин Борозенец.

Спектакли пройдут в субботу, 1 марта. Будет два показа – дневной в 14.00 и вечерний в 18.00. Билеты можно приобрести онлайн: здесь и здесь.