  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. На Масленицу тулякам покажут «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Масленицу тулякам покажут «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца»
Фото: Екатерина Асура

На Масленицу тулякам покажут «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца»

Нестареющая сказка Леонида Филатова триумфально возвращается на тульскую сцену!

В разгар Масленичных гуляний в ДК Металлургов тульских зрителей ждут целых два показа классического произведения Леонида Филатова! Давным-давно разобранный на цитаты «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» – это острый юморок, приятная русскому слуху речь, социальная сатира и, конечно же, любовь!

 

В ролях: Федот – Дмитрий Парахин, Маруся – Валерия Можина, Царь – Андрей Шилов, Генерал – Олег Милованов, Яга – Дарья Клюева, Нянька – Надежда Посохова, Царевна – Яна Насонова, Рассказчик – Константин Борозенец.

Спектакли пройдут в субботу, 1 марта. Будет два показа – дневной в 14.00 и вечерний в 18.00. Билеты можно приобрести онлайн: здесь и здесь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
театрспектакльпостановкаСказ про Федота-стрельца
Место
ТулаДК Металлургов
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле отключат электричество 22 января
Где в Туле отключат электричество 22 января
В Советске за 8 месяцев построили новый ФОК
В Советске за 8 месяцев построили новый ФОК
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.