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Как растить торопыжку: в перинатальном центре проводят занятия для родителей недоношенных детей
Фото минздрав по Тульской области

Как растить торопыжку: в перинатальном центре проводят занятия для родителей недоношенных детей

Первая встреча с тулячками в новом году состоялась 17 января.

Цикл состоит из шести занятий, на которых родители учатся уходу за малышом и вскармливанию, вакцинации, принципам питания и оказанию неотложной помощи в экстренных ситуациях. Также внимание уделяется организации ухода после выписки из больницы.

На первой встрече мамам рассказали, как правильно купать малышей и заботиться о их коже, а также какие условия для прогулок и температурный режим выбрать.

«Такие знания дают мамам понимание как ухаживать за малышом - торопыжкой после выписки. Помогают родителям не только получить полезные навыки, но и придают уверенности в своих силах. Это помогает успешно выходить ребенка», - сказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Наталья Михалькова.

Школа для родителей недоношенных детей была организована в Тульском перинатальном центре в ноябре 2023 года по инициативе благотворительного Фонда «Право на чудо». Более 300 мам получили здесь психологическую поддержку и информацию о том, как ухаживать за детьми, родившимися преждевременно.

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Место
Тула
 

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