В Донском ликвидируют частный водоканал и создадут муниципальный

До сих пор в Донском в этой сфере «не было ничего муниципального».

В Донском начата работа по созданию муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство». Об этом рассказал глава администрации муниципального образования город Донской Сергей Кулик. Частное предприятие «Водоканал Д» прекратит свое существование, и все полномочия и обязанности по обеспечению водой жителей Донского и по водоотведению перейдут в муниципальную структуру.

Ранее Myslo в своем репортаже «Что не так с водоснабжением в Донском» рассказывал о плачевном положении дел. За воду и канализацию в муниципальном образовании полностью отвечали частники. «Деньги собирали, но ничего не делали», — так характеризовали их работу жители.

28 декабря новый муниципальный водоканал в Донском уже создан, пока только на бумаге. Но сейчас полным ходом идет ремонт производственной базы: администрация строит новые гаражные боксы для хранения дорогостоящей коммунальной техники и ведет ремонт уже существующих зданий. Новая техника будет закуплена.

Сергей Кулик обратился к жителям с просьбой отнестись к переменам нормально.

Новый водоканал начнет работу 1 марта, и уже в апреле 2025 года дончане получат новые квитанции, уже от муниципального предприятия.