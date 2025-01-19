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В Туле пройдут мероприятия, посвящённые блокаде Ленинграда

В Туле пройдут мероприятия, посвящённые блокаде Ленинграда

Они состоятся в атриуме Тульского кремля.

«Блокадная ласточка» - это маленький жестяной значок с изображением ласточки с письмом в клюве. Это символ надежды и веры. Такой значок носили на одежде многие жители Ленинграда в блокадное время.

27 января исполнится 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Тульский военно-исторический музей приглашает всех неравнодушных на литературно-художественную встречу, посвященную воспоминаниям о блокадных годах Ленинграда. Мероприятие будет проходить в атриуме Тульского кремля (зал «Солдатские письма»).

В четверг, 23 января, в 13.00 выступят тульские поэты Любовь Самойленко и Егор Козлов. Студенты колледжей подготовят военные стихи и песни. В пятницу, в то же время, со стихами, песнями и театрализованными постановками перед зрителями выступят тульские школьники.

Необходимо предварительная запись по телефону: 8(4872)77-49-36.

 

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