В Туле пройдут мероприятия, посвящённые блокаде Ленинграда

«Блокадная ласточка» - это маленький жестяной значок с изображением ласточки с письмом в клюве. Это символ надежды и веры. Такой значок носили на одежде многие жители Ленинграда в блокадное время.

27 января исполнится 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Тульский военно-исторический музей приглашает всех неравнодушных на литературно-художественную встречу, посвященную воспоминаниям о блокадных годах Ленинграда. Мероприятие будет проходить в атриуме Тульского кремля (зал «Солдатские письма»).

В четверг, 23 января, в 13.00 выступят тульские поэты Любовь Самойленко и Егор Козлов. Студенты колледжей подготовят военные стихи и песни. В пятницу, в то же время, со стихами, песнями и театрализованными постановками перед зрителями выступят тульские школьники.