Мошенники под предлогом обновления профиля в «Сферуме» получают доступ к Госуслугам родителей школьников

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Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме».

Для правдоподобности используют данные настоящих работников школы, дипфэйк технологии и подменные номера.

Для «обновления» просят предупредить ребенка, что ему будут звонить со школы. Общаясь с ребенком его убеждают сообщить мошенникам номер из смс сообщения.

Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги» и дальнейшей противоправной деятельности.

Как защититься?

Если вам звонят из школы, положите трубку и сами свяжитесь с учителем. Никому не сообщайте код из СМС, данные банковских карт и личную информацию — и расскажите об этом детям.

Важно! Обновления «Сферума» происходят автоматически и исключительно на устройстве пользователя.

Для этого не используются коды из СМС, в том числе коды от «Госуслуг». Информация об обновлениях сервиса может приходить от платформы в виде системного сообщения и носит только информационный характер.

