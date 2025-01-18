Дмитрий Миляев о последствиях атаки БПЛА: «Осторожно! Обломки могут находиться в различных местах»

Сегодня ночью Тульская область подвергалась атаке со стороны киевского режима. В связи с этим дежурные силы ПВО Минобороны РФ вели боевую работу.

Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил в 03:46, что в результате атаки произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона. На место оперативно выехали пожарные расчеты.

По предварительной информации пострадавших нет.

В 05:41 глава области уточнил, что открытое горение после возгорания емкости ГСМ из-за падения обломков БПЛА ликвидировано.

«В результате боевой работы обломки БПЛА могут находиться в различных местах. Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

В настоящее время оперативными службами ведется обследование территории предполагаемого падения обломков БПЛА.