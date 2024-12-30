Под Серебряными ключами в Киреевском районе поселились волки: жители просят помощи

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О проблеме жители пос. Серебряные ключи Киреевского района рассказали на днях в соцсетях:

«У нас в населённом пункте появились волки, которые не раз были замечены жителями. Уже дошло до того, что взрослая особь спокойно гуляла возле местной школы. На прогулке с собакой, мой пёс учуял зверя и погнал его в лес, пока собака так и не вернулась домой! Местные главы и депутаты этот вопрос ни как решить не могут, только разводят руками и говорят, что бессильны перед законом, так как зверя отстреливать на территории населённого пункта запрещено… Что нам жителям делать?»

Напомним, в августе в фотоловушку на границе Тульской и Калужской областей попали молодые волки. Эксперт Окского заповедника Надежда Панкова рассказала, что волки являются семейными зверями, а их семейственность даже близка человеческой. По ее словам, одинокий волк — это временный статус молодого волка, отправившегося строить свою семью.