В Туле пройдет ярмарка вакансий

16 января в Кадровом центре «Работа России» в Туле пройдет открытый отбор, в том числе для граждан с ОВЗ. Среди работодателей представлены:
- ООО «Волоть»;
- ООО «АГРОТОРГ»;
- Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень»;
- Всероссийское общество инвалидов;
- «Тулгорэлектротранс»;
- АО «ПОЧТА РОССИИ»;
- Тульский областной центр реабилитации инвалидов;
- Региональный центр «Развитие»;
- Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области.
Открыты такие вакансии:
- вальцовщик,
- менеджер,
- экспедитор,
- рубщик проволоки,
- рабочий по благоустройству населенных пунктов,
- психолог,
- шлифовщик,
- водитель автомобиля,
- системный администратор,
- продавец продовольственных товаров,
- продавец-кассир.
Ярмарка пройдет по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Начало в 14.00.