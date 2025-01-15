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В Туле пройдет ярмарка вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В Туле пройдет ярмарка вакансий

Есть вакансии менеджера, психолога, водителя и т.д.

16 января в Кадровом центре «Работа России» в Туле пройдет открытый отбор, в том числе для граждан с ОВЗ. Среди работодателей представлены:

  • ООО «Волоть»;
  • ООО «АГРОТОРГ»;
  • Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень»;
  • Всероссийское общество инвалидов;
  • «Тулгорэлектротранс»;
  • АО «ПОЧТА РОССИИ»;
  • Тульский областной центр реабилитации инвалидов;
  • Региональный центр «Развитие»;
  • Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области.

Открыты такие вакансии:

  • вальцовщик,
  • менеджер,
  • экспедитор,
  • рубщик проволоки,
  • рабочий по благоустройству населенных пунктов,
  • психолог,
  • шлифовщик,
  • водитель автомобиля,
  • системный администратор,
  • продавец продовольственных товаров,
  • продавец-кассир.

Ярмарка пройдет по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Начало в 14.00. 

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