В Туле пройдет ярмарка вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Есть вакансии менеджера, психолога, водителя и т.д.

16 января в Кадровом центре «Работа России» в Туле пройдет открытый отбор, в том числе для граждан с ОВЗ. Среди работодателей представлены:

ООО «Волоть»;

ООО «АГРОТОРГ»;

Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень»;

Всероссийское общество инвалидов;

«Тулгорэлектротранс»;

АО «ПОЧТА РОССИИ»;

Тульский областной центр реабилитации инвалидов;

Региональный центр «Развитие»;

Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области.

Открыты такие вакансии:

вальцовщик,

менеджер,

экспедитор,

рубщик проволоки,

рабочий по благоустройству населенных пунктов,

психолог,

шлифовщик,

водитель автомобиля,

системный администратор,

продавец продовольственных товаров,

продавец-кассир.

Ярмарка пройдет по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Начало в 14.00.