На каких улицах Тулы 16 января отключат электричество

С 8 до 18 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Свободы, 37, 41-58, 58а,
- ул. Л. Толстого, 105,122,124,126,
- ул. Бундурина, 43,
- ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 20-72 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 2-8 (чётн.),
- 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 2-а,
- ул. Хомяковская, 1-9 (нечётн.), 4-а, 6-а,
- Хомяковский пр-д,
- ул. Тесницкая, 3,
- ул. Капитана Громова, 66,
- 18-й пр-д, 23-55 (нечётн.),
- ул. Кутузова, 30-60 (чётн.), 69-95 (нечётн.),
- ул. Карпинского, 45-61 (нечётн.), 44-52 (чётн.),
- ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
- пр-д Вильямса, 27-35-а (нечётн.). 26-38 (чётн.),
- ул. Нестерова, 44-62 (чётн.), 49-61 (нечётн.),
- ул. Краснодонцев, 38-59,
- ул. Панфиловцев, 25-39-а (нечётн.), 30-44 (чётн.),
- ул. Белинского, 34-52 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- ул. Докучаева, 8-а,
- Новомосковское шоссе, 34.